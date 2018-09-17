Когда украинцы смогут летать по стране за $10-20

Авиаперевозчики еще не придумали, как дешевые билеты уравновесить дорогими

Украинцам пока не стоит рассчитывать на запуск внутренних рейсов бюджетными перевозчиками. Пока неизвестно, когда лоукостеры смогут начать по стране перелеты за $10-20, заявил в интервью "Вестям" эксперт в сфере транспорта и советник главы "Укравтодора" Александр Кава.

"Цена в 10 - 20 долларов - будет ниже себестоимости. Авиакомпании - не благотворительные организации, это бизнес, который направлен на максимальный доход. В авиации используется так называемое динамическое ценообразование - когда существует порядка 20 тарифов "эконом" и 6 тарифов "бизнес" и первого класса - и сложные программы через алгоритмы решают на каждый конкретный рейс, сколько билетов, по какой цене на какой рейс продавать. Вот, вы можете купить несколько билетов за 30 долларов. А рядом сидит человек, который купил билет за 500 долл. Он, по сути, заплатил и за себя, и за вас", - сказал он.

Он уверен, что дорогие билеты обязательно должны уравновешивать дешевые.

"Как показывает опыт, самые дешевые тарифы там, где хорошо продаются самые дорогие тарифы. А у нас продавать дорогие тарифы сложно. Поэтому о дешевых рейсах внутри страны украинцы могут пока не мечтать", - подчеркнул Кава.

Напомним, что на текущий момент бюджетные перевозчики предлагают украинцам недорогие авиаперелеты только на заграничные направления. Особенно активно это в последнее время делает ирландский переводчик Ryanair.