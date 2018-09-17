Когда украинцы смогут летать по стране за $10-20

17 сентября 2018, 11:39
 Экономика Источник: Український Бізнес Ресурс

Авиаперевозчики еще не придумали, как дешевые билеты уравновесить дорогими

Украинцам пока не стоит рассчитывать на запуск внутренних рейсов бюджетными перевозчиками. Пока неизвестно, когда лоукостеры смогут начать по стране перелеты за $10-20, заявил в интервью "Вестям" эксперт в сфере транспорта и советник главы "Укравтодора" Александр Кава.

"Цена в 10 - 20 долларов - будет ниже себестоимости. Авиакомпании - не благотворительные организации, это бизнес, который направлен на максимальный доход. В авиации используется так называемое динамическое ценообразование - когда существует порядка 20 тарифов "эконом" и 6 тарифов "бизнес" и первого класса - и сложные программы через алгоритмы решают на каждый конкретный рейс, сколько билетов, по какой цене на какой рейс продавать. Вот, вы можете купить несколько билетов за 30 долларов. А рядом сидит человек, который купил билет за 500 долл. Он, по сути, заплатил и за себя, и за вас", - сказал он.

Он уверен, что дорогие билеты обязательно должны уравновешивать дешевые.

"Как показывает опыт, самые дешевые тарифы там, где хорошо продаются самые дорогие тарифы. А у нас продавать дорогие тарифы сложно. Поэтому о дешевых рейсах внутри страны украинцы могут пока не мечтать", - подчеркнул Кава.

Напомним, что на текущий момент бюджетные перевозчики предлагают украинцам недорогие авиаперелеты только на заграничные направления. Особенно активно это в последнее время делает ирландский переводчик Ryanair.

Источник: Український Бізнес Ресурс
 
 
 