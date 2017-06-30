Когда ждать бума на покупку жилья в новостройках Киева - мнение экспертов

В конце весны на рынке первичной недвижимости в столичном регионе наблюдался нетрадиционный для данного сезона всплеск спроса, отмеченный как в Киеве, так и в ближайшем пригороде. Осенью рыночные аналитики ожидают еще большего роста интереса к "первичке" на Киевщине, пишет КиевVласть.

Об этом KV стало известно из аналитического отчета экспертов компании "Альянс Новобуд".

Аналитики компании "Альянс Новобуд" в своем майском отчете отмечают, что фактор роста спроса наряду с некоторыми макроэкономическими показателями дает основания прогнозировать грядущие рекордные показатели заинтересованности в приобретении жилья в регионе.

"Интерес к недвижимости в мае восстановился до уровня февраля-марта. Данная динамика для мая несколько нехарактерна, т.к. в прошлом году в мае рост интереса к недвижимости оставался на уровне предыдущего месяца, а в позапрошлом в мае фиксировался спад. Потому такое восстановление может означать активизацию спроса", - говорится в документе.

Его авторы акцентируют внимание на том, что темпы прироста заинтересованности в покупке жилья в Киеве и ближайшем пригороде были практически идентичными (+13,6% и +13,3% соответственно). В результате, по отношению к маю 2016 года спрос на жилье в столице в целом вырос на 11,2%, тогда как города-сателлиты показали увеличение на 21%.

Показатели последнего месяца весны позволяют аналитикам делать достаточно смелые прогнозы."Если учесть, что апрельское падение отыгралось уже в мае, а в период с июня по октябрь будет наблюдаться традиционный разогрев интереса, то можно предположить, что осенью будет установлены новые рекорды интереса к недвижимости как в Киеве, так и в пригороде", - отмечают эксперты "Альянс Новобуд".

По их словам, ситуация в банковском сегменте и на валютном рынке также способствует активизации заинтересованности украинцев в приобретении жилья в столичном регионе.

"При отсутствии экстремальных потрясений, единственным сдерживающим фактором для рынка станет только покупательная способность населения, которая восстанавливается медленно", - подчеркивают специалисты.

Оценка интереса к покупке жилья в пригороде и городах-сателлитах в сравнении с Киевом

Источник: КиевVласть

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