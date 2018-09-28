Колесников и его жена стали совладельцами крупного производителя шампанского

Борис и Светлана Колесниковы стали собственниками 19,42% акций крупного производителя игристых вин ЧАО "Артвайнери".

Как сообщает Интерфакс-Украина, один из основных акционеров "Артвайнери" - ООО "Фирма "Юг" уменьшил свою долю в компании до 0,0002%. До отчуждения она владела 38,85% акций. В то же время, в состав акционеров "Артвайнери" вошли Борис и Светлана Колесниковы с долей по 9,71%. Игорь Ахметов также нарастил долю с 19,42% акций - до 23,31%.

Справка. "Артвайнери" является одним из крупнейших в Восточной Европе производителем игристых вин традиционным бутылочным способом. Мощности завода составляют 25 млн бутылок ежегодно. По информации компании, ее доля на украинском рынке игристого вина в 2017 году составила 20,6%.

ПАО "Производственное объединение "Конти", принадлежащее Борису Колесникову, получило в 2017 году чистый убыток в размере 92,45 млн грн, что в 4,7 раза меньше, чем годом ранее - 431,14 млн грн. Активы компании за год незначительно изменились и составили 2,44 млрд грн.

Нераспределенная прибыль "Конти" в 2017 году снизилась на 15,5% - до 484,93 млн грн, долгосрочные обязательства сократились в 2,5 раза - до 231,72 млн грн, тогда как текущие обязательства увеличились в 1,5 раза - 1,35 млрд грн. Суммарная дебиторская задолженность компании увеличилась на 17,9% - до 473,45 млн грн.