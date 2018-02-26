Количество украинцев с пенсией больше 10 тыс. грн выросло в шесть раз

В Украине самая высокая пенсия у судей, народных депутатов и сотрудников прокуратуры

В январе 2018 года свыше 118 тыс. украинцев получили пенсии больше 10 тыс. грн. Об этом свидетельствует отчет Пенсионного фонда за прошлый год.

Такую высокие выплаты получает 1% пенсионеров.

За год количество украинцев с пенсией свыше 10 тыс. грн выросло в шесть раз, свидетельствуют данные Пенсионного фонда.

Минимальную пенсию - до 1,3 тыс. грн - по состоянию на начало текущего года получает практически 78 тыс. граждан. При этом количество украинцев с такой пенсией сократилось в несколько десятков раз: в начале 2017-го 1,75 млн граждан получали выплаты меньше 1,3 тыс. грн.

Источник: Пенсионный фонд

В Пенсионном фонде сообщают, что в Украине проживает 11,7 млн пенсионеров. За весь прошлый год на выплаты потратили 286 млрд грн.

Из всех пенсионеров выплаты по возрасту получает практически 9 млн граждан. Практически 1,4 млн украинцев получают пенсию по инвалидности, 658 тыс. - по случаю потери кормильца, 646 тыс. - по выслуге лет, 89 тыс. - социальные пенсии, а 3,1 тыс. - денежное содержание судьям в отставке.

При этом самый высокий средний размер пенсий в Украине - у судей, народных депутатов и сотрудников прокуратуры.

Напомним, депутаты в октябре 2017 года приняли закон о пенсионной реформе. В результате пенсии выросли у 10,2 млн пенсионеров (90% от общего количества). Средний размер повышения составил 680 грн. При этом ежемесячные расходы на пенсии выросли на 30-35% - до 30 млрд грн.