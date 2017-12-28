Количество занятых в теневой экономике работников снизилось почти на 300 тысяч человек.

Количество занятых в теневой экономике работников уменьшилось почти на 300 тыс. человек.

Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева во время пресс- конференции по результатам работы Министерства в 2017 году, сообщает корреспондент Укринформа.

"У нас в неформальном секторе, то есть в теневой экономике было занято в прошлом году, по оценкам экспертов, 4 млн человек, сейчас количество лиц, занятых в теневой экономике, уменьшилось почти на 300 тысяч человек. То есть сокращение теневой занятости у нас произошло на 300 тысяч человек", - сказал Рева. Читайте также: У Ротшильдов назвали самое большое достижение и самый большой провал украинских реформ

В частности, по его словам, в результате вмешательства инспекторов труда 700 работодателей оформили трудовые отношения с работниками в соответствии с законодательством.

"390 работодателей устранили нарушения минимальных гарантий оплаты труда путем доначисления и выплаты работникам надлежащих средств на сумму 97149000 гривень", - отметил он.

Рева добавил, что 217 879 работникам выплачена задолженность по заработной плате в сумме 830 млн гривень.