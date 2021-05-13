Шевкі Аджунер, колишній голова наглядової ради Ощадбанку, виграв в Верховному Суді справу проти НБУ, Ощадбанку та уряду. За даними джерела ZN.UA в Ощадбанку, колегія суддів Касаційного адміністративного суду ВС визнала протиправним та скасувала рішення Національного банку щодо непогодження кандидатури Шевкі Арджунера на посаді голови Наглядової ради банку - справа 640/17815/19.

Зауважемо, що пан Арджунер став третім колишнім членом наглядової ради НБУ, який успішно оскаржив рішення Нацбанку щодо відмови у погодженні їх у складі цього органу. До цього свою репутацію та права в судах успішно захистили Олексій Резніков та Дмитро Власов.

Раніше Верховний Суд в складі Касаційного адміністративного суду 24 грудня залишив без змін судові рішення першої та апеляційної інстанцій, визнав протиправним та скасував рішення Нацбанку щодо відмови Олексію Рєзникову у погодженні на посаду голови наглядової ради Ощадбанку. Підготував/ла : Елена Середа



