Американське підприємство Optima Ventures і її дочірня компанія, що належать олігархам Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову подають позов проти США з вимогою про відшкодування $23 млн у відповідь на два цивільних позови від Міністерства юстиції США про конфіскацію комерційної нерухомості бізнесменів в Кентуккі і Техасі.

Компанії українських олігархів подають інвестиційний позов проти США у відповідь на цивільні позови про конфіскацію їх активів, передає Global Аrbitration Review.

Арбітражне слухання ініціювали відповідно до двосторонньої угоди про інвестиції між Україною та США.

У своєму інвестиційному позові Optima зазначає, що українським олігархам не пред'явили ніяких звинувачень у скоєнні злочину в Україні, що прокуратура України має виняткові повноваження порушувати кримінальні справи відповідно до Кримінального кодексу, і що цивільні суди в Україні не мають повноважень оголошувати порушення Кримінального кодексу без визнання провини в кримінальній справі.

Optima вважає, що США не мають заарештовувати і позбавляти українських інвесторів їх інвестицій на підставі "одностороннього і неправильного тлумачення українського законодавства" щодо поведінки в Україні. У позові йдеться, що дії влади США порушують "доктрини ввічливості".

Стокгольмськи арбітраж не задовольнив позов Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Це дійсно важливо для України. Держава не повинна сплачувати величезні суми коштів тим людям, які пограбували її і намагались зробити це ще раз.

