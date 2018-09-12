Коломойский добился ареста акций "дочек" российских банков

Суд арестовал акции Проминвестбанка, Сбербанка Украина и ВТБ Банка по иску Игоря Коломойского

Апелляционный суд Киева наложил арест на акции Проминвестбанка (принадлежит российской госкорпорации Внешэкономбанк, Сбербанка (принадлежит российскому Сбербанку) и ВТБ Банка (принадлежит российскому госбанку ВТБ). Таким образом, суд удовлетворил заявление ряда компаний, связанных с Игорем Коломойским и его партнерами (в том числе ЧАО Аэробуд, ООО Приватофис, ООО Приватленд,ООО Эверест Истейт, ООО Телерадиокомпания Жиса, ООО Крым Дивелопмент, ООО КУА Финансовый капитал, ООО КУА Финансовый вектор и т.д.), сообщает Finbalance.

Кроме того, суд запретил Проминвестбанку, Сбербанку и ВТБ Банку ликвидировать или проводить реорганизацию юрлица, а также осуществлять любые действия, направленные на отчуждение принадлежащего этим банкам на праве собственности движимого и недвижимого имущества. Также российским дочка запрещено отчуждать любым способом все движимое и недвижимое имущество, в том числе, но не исключительно, по договорам купли-продажи, мены, дарения и т. д.

Аресты были наложены по ходатайству компаний Коломойского и его партнеров в рамках дела о взыскании средств из РФ в лице российского Минюста в качестве компенсации за недвижимое имущество, отобранное у них в результате аннексии Крыма.

Компании "приватовцев" свое ходатайство обосновали тем, что решением Арбитражного суда Гааги (Нидерланды) из-за нарушения Россией межправительственного соглашения с Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года в их пользу было присуждено взыскать $139 млн c Российской Федерации в качестве компенсации за их объекты недвижимости в Крыму.

По мнению "приватовцев" на акции Проминвестбанка, Сбербанка и ВТБ Банка как имущество государства Россия на территории Украины "может быть обращено взыскание на основании решения международного суда".

В этом контексте Апелляционный суд. Киева пришел к выводу о том, что на территории Украины действительно "есть имущество, которое принадлежит России и на которое может быть обращено взыскание на основании решения международного суда".

Заявители указывали, что на сегодня в СМИ имеется информация, что основной акционер ПАО Проминвестбанк - государственная корпорация Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) - отказался от продажи банка, поскольку соглашение не согласовывает НБУ. В связи с этим планируется ликвидация ПАО Проминвестбанк уже в ноябре 2018 года: или Нацбанком или акционерами.

"Системный анализ указанных норм (законодательства) дает основания для вывода о том, что в случае предоставления разрешения на выполнение решения арбитражного суда за счет акций вышеуказанных банков, оно не будет выполнено, в случае, если имущество ПАО Проминвестбанк будет отчуждено до принятия решения о ликвидации", - говорится в судебном материале.

Таким образом, Апелляционный суд Киева счел обоснованным применение мер обеспечения по иску связанных с Коломойским компаний в виде запрета "дочкам" российских госбанков на отчуждение имущества, а также проведение реорганизации, ликвидации и т.п.

По данным НБУ, на 1 июля 2018 года общие активы Сбербанка (до вычета резервов) составили 64,2 млрд грн, чистые активы (за вычетом резервов) - 31,3 млрд грн. Проминвестбанка - соответственно 50,8 млрд грн и 17,2 млрд грн, ВТБ Банка - 25,4 млрд грн и 8 млрд грн.

Таким образом, на 1 июля 2018-го на указанные три "дочки" российских госбанков приходилось 140,3 млрд грн общих активов (7,6% общих активов всей банковской системы) и 56,6 млрд грн чистых активов (4,4% от чистых активов банковской системы).

Российские СМИ писали, что после аннексии Крыма русская оккупационная администрация "национализировала" 87 объектов, принадлежащих Коломойскому и группе Приват. Как отмечалось, в число "национализированных" объектов вошли санаторий Форос, два детских оздоровительных комплекса, корпус оздоровительного комплекса Таврия площадью более 3,8 тыс. кв. м и турбаза Нива Яйла в поселке Горный под Ялтой. Среди активов оказались также 36 автозаправок Укртатнафты, склад горюче-смазочных материалов в Симферополе и пункт налива сжиженного газа в Керчи.