Коломойский может парализовать сотрудничество Украины и МВФ, - эксперт

По мнению эксперта, сотрудничество с МВФ зависит от решения проблемы ПриватБанка

Бывший совладелец "ПриватБанка" Игорь Коломойский может парализовать сотрудничество Украины и Международного валютного фонда (МВФ). Такое мнение высказал экономический эксперт Сергей Фурса, передает РБК-Украина.

В частности, Фурса отметил, что международные партнеры Украины встревожены внутренней политикой Офиса президента, в частности возможным влиянием Коломойского. Иностранных партнеров Украины волнует будущее "ПриватБанка", уточнил эксперт.

"Что касается Коломойского, он действительно является проблемой, потому что четко и публично все наши западные партнеры очертили красные линии, и "ПриватБанк" - за их пределами. То есть наше сотрудничество с МВФ зависит от решения проблемы "ПриватБанка", а если точнее - нерешения ее в пользу Коломойского. Если вопрос будет решен в его пользу, это точно может парализовать любое сотрудничество", - заявил Фурса.

Напомним, директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс заявил, что тема эффективной антикоррупционной структуры в Украине будет одной из основных на переговорах миссии МВФ с властями Украины.

Как известно, работа миссии МВФ, которая находится в Киеве для переговоров и обсуждения политических планов нового правительства Украины, завершится примерно 26 сентября.