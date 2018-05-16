Коломойский надеется вернуть контроль над "ПриватБанком"

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский последний раз был в Украине в июне 2017 года и пока не намерен посещать родину из-за судебнего процесса вокруг "ПриватБанка", который он надеется выиграть.

"У нас есть судебные процессы с "ПриватБанком", и в связи с особенностями законодательства в Украине есть вероятность того, что если я приеду, то я не смогу оттуда уехать. Могут объявить тебя должником и закрыть выезд из страны. Учитывая, что наши судебные процессы проходят не только в Украине, но еще и в Лондоне, то заниматься всеми этими вопросами проще, находясь в Европе, чем, скажем так, будучи невыездным из Украины", - отметил Коломойский в интервью Deutsche Welle.

По словам бизнесмена, национализация финучреждения была незаконной и если суд подтвердит это своим решением, тогда оно будет возвращено своим предыдущим владельцам. "На сегодняшний день, пока контроль у государства за банком, они инициировали процесс в Лондоне с одной целью - как-то нам усложнить жизнь, ограничить наши активы. Заморозить эти активы, ввести нам ограничение по личным расходам. Пока есть такой приказ суда, мы его выполняем, таковы правила игры", - вынужден признать Коломойский.

Как ранее сообщал UBR, Верховный Суд 10 мая отказался удовлетворить кассационную жалобу компании "Пром Гарант Плюс" к государственному "ПриватБанку" о возврате на счета 18,9 млн грн, которые были списаны в ходе национализации. Сообщается, что своим решением Верховный Суд подтвердил законность решений судов первой и апелляционной инстанций касательно законного применения к "Пром Гарант Плюс" ст. 41-1 закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц".