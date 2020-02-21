Коломойский открыл две компании по производству оружия и боеприпасов

Украинский олигарх Игорь Коломойский открыл в Ивано-Франковской и Львовской областях предприятия по производству оружия.

Новые компании зарегистрированы по адресам нефтеперерабатывающих заводов олигарха на Прикарпатье, пишет epravda.

Так, Коломойский и олигарх Геннадий Боголюбов оказались среди конечных бенефициарных собственников ООО "Таргет-М" и ООО "Рокот-М", которые были зарегистрированы 29 января 2020 года.

ООО "Таргет-М" зарегистрировано по адресу г. Дрогобыч, ул. Браславские, 82 (Львовская область). По этому же адресу зарегистрировано ОАО "НПК-Галичина" Коломойского.

ООО "Рокот-М" зарегистрировано по адресу г. Надворная, ул. Майданская, 5 (Ивано-Франковская область). По этому же адресу зарегистрировано ОАО "Нефтехимик Прикарпатья".

Согласно реестру, среди основателей компании "Рокот-М" - "ГРЕЙ ФОКС ИНТЕРНЕШНЛ ЛЛС" (Флорида, США, размер взноса в уставный фонд - 1000 гривен) и упомянутое ОАО "Нефтехимик Прикарпатья" (размер взноса в уставный фонд - 9000 гривен).

Конечные бенефициарные владельцы (контроллеры): Геннадий Боголюбов (Киев), Алексей Буйнис (Киев), Светлана Дели (Израиль), Юрий Киперман (пгт Козин, Киевская область), Игорь Коломойский (Женева, Швейцария), Корф Мордехай Иуда (Майами-Бич, США), Евгений Кричевский (Киев), Лейбер Уриэл Цви (Майами- Бич, США), Захар Палица (Женева, Швейцария), Оксана Палица (Шене-Бугерис, Швейцария), Дмитрий Потишман (Натания, Израиль).

По данным СМИ, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер вместе с Коломойским и Боголюбовым являются соответчиками по иску государственного Приватбанка в канцлерского суде штата Делавэр (США) по обвинению в отмывании и присвоении 622,8 млн долларов, принадлежавших вкладчикам Приватбанка в Украине.

Размер уставного капитала ООО "Рокот-М" - 10000 гривен, дата окончания формирования - 29.07.2020.

Среди видов деятельности - в частности, производство оружия и боеприпасов (основной), деятельность посредников, специализирующихся в торговле другими товарами, обслуживание систем безопасности, руководитель компании - Игорь Паньков.

Среди учредителей ООО "Таргет-М" - "ГРЕЙ ФОКС ИНТЕРНЕШНЛ ЛЛС" (Флорида, США, размер взноса в уставный фонд - 5000 гривен) и ОАО "НПК-Галичина" (размер взноса в уставный фонд - 45 000 гривен).

Конечные бенефициарные владельцы (контроллеры) - те же, что и у фирмы "Рокот-М".

Размер уставного капитала - 50 000 гривен. Виды деятельности - те же, что и в ООО "Рокот-М".

Днепр Час

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