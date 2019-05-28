Коломойский посоветовал объявить дефолт. Что делать Зеленскому?

Эксперты говорят, что головная боль инвесторов после дефолта не единственное следствие. Рядовые украинцы также сразу почувствуют все последствия решения не платить по долгам.

Украина должна следовать примеру Греции и не платить долгов. Об этом заявил Financial Times бизнесмен и экс-владелец "ПриватБанка" Игорь Коломойский.

"Есть пример того как относиться к нашим кредиторам, как Греция, - приводит слова господина Коломойского FT. - Это пример для Украины".

Коломойский вспоминает еще: "Сколько раз Аргентина объявляла дефолт, и что, они его (долг) реструктурировали. Это нормально". Он не первый раз выражает подобные советы. Но после президентских выборов, во время которых бизнесмен поддержал Владимира Зеленского, внимания к таким заявлениям больше.

Премьер Владимир Гройсман, деятельность правительства которого президент Зеленский раскритиковал уже во время инаугурационной речи, комментируя совет Коломойского заявил, что даже разговоры о невыполнении обязательств "не добавляют стабильности".

Гройсман считает, что больше всего в случае дефолта, то есть отказа страны возвращать долги, пострадают рядовые украинцы: "Мы должны держать репутацию, что мы ответственная страна. А неплатежи - это глобальный кризис и возвращение в 90-е годы прошлого века. Для украинцев кризисов уже достаточно. От любых дефолтов в первую очередь пострадают рядовые украинцы".

Соратник президента Зеленского и председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков назвал дефолт "неэффективным".

"Если говорить о моей личной субъективную позицию, то считаю, что в сегодняшних условиях это малоэффективно путем, и вряд ли Украина сможет им уйти", - заявил Разумков.

Директор Института будущего и один из сторонников нового президента Виктор Андросов пишет в Facebook, что его организация еще два года назад исследовала полезность дефолта для динамики ВВП. Мол, экономика, допускала дефолт, потом быстро развивалась.

ВВС News Украина собрала мнения экономистов о необходимости и возможных последствий дефолта.

Александр Паращий, руководитель аналитического департамента Concorde Capital

Коломойский не первый об этом говорит. Кажется, год назад он давал похожие комментарии. Он ничего оригинального не сказал, а я так понимаю, FT решили сделать сенсацию и еще раз у него переспросить на эту тему.

Пока это личное мнение господина Коломойского, это не значит, что у нас вообще должна начинаться дискуссия о том, что Украине нужно прекратить платить по любым обязательствам.

В пятницу Владимир Зеленский встречался с главой НБУ. Они обсуждали вопросы сотрудничества с МВФ. Судя по реакции господина Смолия, разговор был конструктивным.

Если говорить с точки зрения прагматики - платить или не платить - то, мне кажется, решение платить должно быть очевидным. Если брать следующие три года, когда у нас достаточно плотный график выплат по внешним выплатами, то за 2019-2021 мы должны выплатить МВФ "тела" и процентов долга на 5 млрд долларов. В то же время за эти же три года мы можем получить от МВФ и других международных финансовых организаций, работающих в одной команде с МВФ, 9,7$ млрд. долларов. То есть мы получим гораздо больше денег, если останемся в хороших отношениях с МВФ.

МВФ и Украина: история займов и отношений

Не вижу оснований для того, чтобы объявлять дефолт. Экономическая ситуация не является такой страшной для Украины. Уровень долга к ВВП наконец снизился до адекватного уровня в 60%. Просто так не платить - это огромный кризис доверия к Украине со стороны не только внешних, но и внутренних инвесторов. А кризис доверия - это большая беда, в том числе и для нашей валюты и финансовой системы.

Сотрудничество с международными финансовыми организациями - то, что поможет нам пополнять валютные резервы, критично для нас. У нас дефицит торговли, а нам нужна валюта или приход инвесторов. Если будет дефолт, то ничего не будет от кредиторов, тем более, от инвесторов. Это означает автоматическую девальвацию гривны и обеднение населения.

Мы уже привыкли к колебаниям на уровне 5%, но сейчас даже трудно сказать, насколько обесценится, если приток средств из-за границы прекратится.

Тимофей Милованов, заместитель председателя Совета НБУ и президент Киевской школы экономики

Власть не заинтересована в дефолте. Да, Коломойский дает провокационные интервью о дефолте. Но дефолта не будет. Дефолт не выгоден, прежде всего, новой власти.

Во-первых, дефолт ударит по бедным людям. И власть вынесут. Во-вторых, через пять лет после дефолта рынки вновь откроются. Но от этого никакой пользы сегодняшней власти не будет. Пять лет - это очень долго.

В-третьих, государственный долг выплачивается за счет налогоплательщиков. А не Коломойского и других олигархов. Напротив, возможно, олигархи занимают деньги государству. Через ОВГЗ. Поэтому им дефолт невыгоден.

Почему же разговоры о дефолте? У меня две гипотезы. Первое. Разговоры могут временно снизить цены на государственный долг. И его можно будет выгоднее купить. То есть заработать.

Второе. Разговоры о дефолте отвлекают от экономической политики новой власти. Для развития экономики нужны четкие понятные действия.

Скоординированные решения. Они решают сложные экономические проблемы Украины. Пока таких действий еще нет. Но, надеюсь, они скоро будут.

Дмитрий Боярчук, исполнительный директор Центра социально-экономических исследований CASE Украина

Во-первых, не очень понятно, почему господин Коломойский так активно все комментирует последнее время. Его долго не было, и, когда он был влиятельным человеком и имел "ПриватБанк", то он не очень общался с медиа. А тут что-то его прорвало. Такая разговорчивость вызывает подозрения.

По поводу самой идеи (дефолта) - конечно, она совсем неправильная.

Состояние дефолта означает, что будет, как минимум, определенный период вывода валюты из крана. Для инвесторов это просто запрет иметь дело с такой страной при любых условиях. Кроме того, это продолжается определенный период времени.

То есть инвесторы обходят такую страну стороной не только в год дефолта, но и еще некоторое время после этого. Это предложение того, чтобы о нас забыли еще на некоторое время.

Такие вещи объявляют, если действительно нет возможности обслуживать долги. А если экономика растет и вся система более или менее сбалансированной, то такие заявления ведут к тому, что ни одна международная финансовая институт не будет работать в стране.

Если посмотреть на последние годы, то значительная часть той стабильности гривны, которую мы наблюдаем, она держится на том, что страну кредитуют МВФ и Всемирный банк, заходят средства от Евросоюза. Возможно, для простого глаза они незаметны, но это является одной из основных причин, почему гривна держится. Более того, это главная причина того, почему деньги не выводятся.

Все дефолты на моей памяти сопровождались валютными шоками.

Сейчас, например, нерезиденты покупают украинские облигации в гривне. До апреля месяца это был миллиард долларов. Любая опасность - и они их выведут, так же, как и многие другие. Гривна снова станет горячей валютой. Если сейчас люди хранят свои сбережения в гривневых депозитах, то (по дефолту) мы снова вернемся в то состояние, когда получил национальную валюту и сразу побежал в обменник.

Дефолт еще никому не помогал. Конечно, если кто-то не хочет идти на поводу у империалистов и делать очень популярны реформы и держится за власть, то да, это вариант.

Уроки истории

Масштабные и разнообразные льготы, раздутый государственный аппарат, высокий уровень коррупции, проблемы с экспортом, уменьшение инвестиций, большие заимствования, чтобы это покрыть, - это не Украина, а Греция после кризиса 2008 года.

Длительные и сложные многосторонние переговоры о спасении, первые шаги по "затягиванию поясов", и в ночь на 1 июля 2015 Греция стала первым государством, которое не сделало очередной платеж по возврату кредита МВФ.

Банки страны закрылись и не работали три недели, в течение которых состоялся референдум, в ходе которого греки высказались о судьбе программы экономии в обмен на дальнейшую кредитную поддержку.

В отличие от Украины, Греция не только является членом ЕС, но и зоны евро, и ее финансовый кризис стал "головной болью" всей Европы. На спасение Греции ЕС, Европейский центральный банк и отдельные страны потратили десятки миллиардов евро. А на "затягивание поясов" - повышение налогов и акцизов, замораживание зарплат и пенсий, - таки пришлось пойти. Так же, как и вернуться к выплате долгов.

Плодородные земли, серьезные позиции на мировых аграрных рынках, постоянные кризисы и обращение к МВФ за деньгами, а избиратели охотно голосуют за популистов - это тоже не Украина. Это Аргентина - страна, за последние 200 лет 8 раз объявляла дефолт. Последний раз страна отказалась платить по долгам в 2014, когда не оплатила проценты по бондам - внешними государственными облигациями. Однако уже через год снова обратилась за помощью к МВФ.

Мировой кризис, падение цен на главный экспортный товар, попытки покрыть расходы бюджета путем выпуска краткосрочных государственных облигаций с высокой доходностью. Тоже не Украина, а Россия в 1998.

Августовский дефолт именно по этим облигациям привел к стремительному падению курса рубля, крах ряда крупных банков, массовых увольнений, падения уровня жизни, россиянам удалось восстановить только тогда, когда цены на нефть на мировых рынках пошли вверх. По расчетам Московского банковского союза, потери от августовского дефолта 1998 - 96 млрд долларов.

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