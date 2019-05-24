Коломойский предложил компромисс по ПриватБанку

Бизнесмен Игорь Коломойский предлагает государству в качестве компрмиссного варианта в споре по делу о ПриватБанке вернуть ему до 24% акций банка, чтобы не пришлось отменять его национализацию. Об этом он скаазл в интервью Экономической правде.

Бизнесмен признал, что полная отмена национализации Привата грозит коллапсом не только самому банку, но и всей банковской системе, поскольку в таком случае государство заберет из финучреждения 150 млрд грн докапитализированных денег и признает его банкротом.

"Я понимаю, что если будет признано, что это было незаконно, вся эта проверка, изменение нормативов. Так как восстановить "статус кво"? Нужно восстановить мой капитал в этом банке. У меня там есть 50-60 млрд грн, но они не у меня в кармане, они в банке", - сказал Коломойский.

"Если государство внесло 150-160 млрд грн и их можно забрать, то есть вариант: зачислите мне мои 50 млрд грн, у вас там 160 млрд, дайте мне на них мои акции. Будем считать, что общий капитал 200-210 миллиардов. Отдайте мне мои 22-24% акций и разойдемся", - добавил он.

Отметим, ранее бизнесмен требовал за национализацию ПриватБанка компенсацию от государства в 2 млрд долларов.

Напомним, 18 апреля Окружной админсуд Киева по иску Игоря Коломойского признал национализацию ПриватБанка незаконной. Следующее заседание по данному делу состоится 4 июня.