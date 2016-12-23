Коломойский прокомментировал национализацию ПриватБанка - СМИ

Национализацию ПриватБанка прокомментировал один из бывших крупнейших бенефициаров банка Игорь Коломойский, сообщает сайт ТСН.ua

"Я хочу поблагодарить Кабинет министров и лично Владимира Гройсмана. Как вы знаете, в результате последней волны клиентской паники, спровоцированной в первую очередь действиями НБУ, мы были вынуждены обратиться в Кабинет Министров с предложением о передаче "ПриватБанка" государству. Я считаю, что премьер-министр и его команда проявили настоящее мужество, приняв это непростое решение. Если бы они не решились на этот шаг, это поставило бы под угрозу всю финансовую систему Украины", - сообщил в письменном комментарии И.Коломойский.

Он также заявил, что ПриватБанк стал жертвой произвола Национального банка Украины. "В "ПриватБанке" был сбалансирован, обеспечен кредитный портфель, что подтверждается международным аудитом. Однако НБУ, постоянно меняя свои собственные нормативы, придумывал все новые и новые способы искусственного снижения капитализации банка. Затем они начали рассказывать о мифической дыре в 150 млрд грн, 97% связанных кредитов, о том, что все деньги украдены или выведены в оффшоры. Хотя все эти цифры они получили в результате произвольного изменения учетной политики. Нормальные центробанки помогают банкам в трудное время, такие как экономические кризисы, оккупация или война. Наш же регулятор использовал все возможные приемы, чтобы дожать "ПриватБанк", - заявил бывщий бенефициар.

И.Коломойский отметил, что "на протяжении всех переговоров мы помнили, что самое главное - это клиенты "ПриватБанка. Мы защищали наш банк до последнего, но ровно до того момента, пока не почувствовали угрозу для клиентов".