Коломойский прокомментировал обвинения в мошенничестве

Бизнесмен Игорь Коломойский считает бредом заявление Нацбанка об ущербе в 5,5 миллиардов долларов, якобы нанесенный Приватбанку экс-акционерами в результате мошеннический действий.

Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде".

"Бред, который нет смысла комментировать", - сказал Коломойский.

"Основной вопрос: куда и когда вывели деньги?! Все остальное - беллетристика", - добавил он.

Ранее сообщалось, что согласно результатам аудита, Коломойский и Боголюбов "намошенничали" в Приватбанке на 5,5 миллиардов долларов.

По материалам Економічна Правда