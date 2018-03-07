Коломойский выиграл иск к Нацбанку по делу "Буковеля"

НБУ проиграл экс-владельцам "Приватбанка" в суде и не сможет забрать у них курорт "Буковель", сообщает FinBalance.

Отмечается, что 21 февраля Хозяйственный суд г. Киева удовлетворил иск ООО "Скорзонера" в НБУ и разорвал несколько ипотечных договоров, заключенных между истцом и ответчиком в качестве обеспечения долговых обязательств "Приватбанка" перед Нацбанком по кредитам рефинансирования.

Эти договоры были заключены между "Скорзонерой" и НБУ в октябре 2014 года в качестве обеспечения долговых обязательств "Приватбанка" перед Нацбанком по кредитам рефинансирования.

Согласно данным госреестра прав на недвижимое имущество, предметами ипотеки является имущество по адресу Ивано-Франковская обл., г. Яремче, с. Поляница (где расположен горнолыжный курорт "Буковель"). Речь идет о земельных участках рекреационного назначения, для строительства гостиничного комплекса, здания подвесной пассажирской канатной дороги, паркинги и тому подобное.

По данным госреестра юрлиц, конечные бенефициары ООО "Скорзонера" - Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Суд пришел к выводу, что НБУ мог списать задолженность по рефинансированию со счетов уже государственного "Приватбанка", но не сделал этого.

Суд также отметил, что после национализации "Приватбанка" НБУ потерял фактический интерес в погашении долга "Приватбанка" самим "Приватбанком".

Ранее сообщалось, что 27 декабря 2017 г. Киевский апелляционный хозсуд открыл апелляционное производство по апелляционным жалобам НБУ и "Приватбанка" на решения Хозяйственного суда Киева от 8 декабря 2017 г., которым был удовлетворен иск ООО "Скорзонера", и расторгнут ипотечный договор No63, заключенный 3 октября 2014 г. между НБУ и компанией "Скорзонера" как обеспечение долговых обязательств "Приватбанка" перед НБУ.

Напомним, что в бюджете-2018 заложено 50 млн грн на постройку центра зимних видов спорта в "Буковеле". Комплекс может быть построен уже в следующем году.

По материалам: finbalance.com.ua /