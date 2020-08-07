Коломойський заперечує обвинувачення мін'юсту США

Український бізнесмен Ігор Коломойський у коментарі виданню LB.ua заперечує обвинувачення міністерства юстиції у відмиванні грошей "ПриватБанку".

"Усі інвестиції у Сполучених Штатах Америки були зроблені із власних коштів, отриманих у 2007-2008 роках за угодою з компанією "Євраз", і з доходів інших бізнесів, що зберігалися у "ПриватБанку", - заявив Коломойський.

6 серпня міністерство юстиції США подало два цивільні позови до українських бізнесменів Коломойського і Геннадія Боголюбова, у яких вимагає конфіскації об'єктів нерухомості, придбаних ними на території Сполучених Штатів. Оцінна вартість нерухомості, яку хочуть конфіскувати, - приблизно $70 млн.

У позовах ідеться, що колишні власники "ПриватБанку" в період із 2008-го до 2016 року отримували кредити і кредитні лінії в обманний спосіб та відмили частину доходів за допомогою підставних банківських рахунків компаній, насамперед у кіпрському відділенні "ПриватБанку", перш ніж переказати кошти у США.

Ці гроші витратили на купівлю нерухомості у США, зокрема на ту, яку американський мін'юст хоче конфіскувати. Як зазначено в заяві відомства, ідеться про офісну вежу в Луїсвіллі (штат Кентуккі), відому як PNC Plaza, та офісний парк у Далласі (Техас), відомий як колишня штаб-квартира компанії CompuCom.