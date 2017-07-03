Коломойский заявил, что бывшие владельцы "ПриватБанка" продолжают переговоры по реструктуризации кредитов

Информационная "шумиха", которую подняли чиновники Национального банка Украины относительно реструктуризации кредитов бывших акционеров "ПриватБанка", связана с неосведомленностью представителей НБУ о происходящем переговорном процессе, считает один из бывших владельцев финучреждения Игорь Коломойский.

Один из экс-владельцев "ПриватБанка" Игорь Коломойский в комментарии ТСН заявил, что бывшие акционеры финучреждения продолжают переговоры по реструктуризации своих кредитов.

"Могу сообщить, что бывшие владельцы "ПриватБанка", согласно взятым на себя обязательствам, участвуют в переговорном процессе по реструктуризации своих кредитов с консорциумом компаний, которые получили мандат на представление интересов Минфина и "ПриватБанка", который был согласован с Международным валютным фондом", - отметил он.

Коломойский заявил, что переговоры начались в июне 2017 года и проходят в штатном режиме. По словам экс-владельца, они будут продолжаться столько, сколько будет нужно для достижения договоренностей.

"На мой взгляд, информационная шумиха, которую подняли чиновники Национального банка Украины относительно реструктуризации кредитов бывших акционеров "ПриватБанка", связана с неосведомленностью представителей НБУ о происходящем переговорном процессе (к которому они не имеют отношения). Вполне вероятно, что заявления НБУ, которые идут в разрез с данными официальной аудированной отчетности банка и искажают суть аудита, вызваны желанием снять с себя ответственность за непрофессионализм и стоимость для общества принятых Нацбанком решений по национализации "Приватбанка", - сказал он.

21 декабря 2016 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц подписал договор о продаже 100% акций "ПриватБанка" Министерству финансов Украины.

5 июня проект по расследованию коррупции и организованной преступности OCCRP сообщил, что "ПриватБанк" в течение 2015-2016 годов выдал свыше $1 млрд кредитов 28 харьковским фирмам, которые контролировались лицами, связанными с экс-акционером финучреждения Коломойским.

9 июня Коломойский подал против Национального банка Украины иск с требованием разорвать договор поручительства по кредитам национализированного "ПриватБанка".

2 июля Министерство финансов Украины опубликовало письмо бывших ключевых акционеров "ПриватБанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова к премьер- министру Владимиру Гройсману с просьбой национализировать банк, которое датируется 16 декабря 2016 года. В этом письме Коломойский и Боголюбов обязались реструктуризировать кредиты банка до 1 июля 2017 года. В случае реструктуризации к июлю 75% кредитного портфеля финучреждения предусматривалась возможность пролонгации срока реструктуризации ряда кредитов до 1 января 2018 года.

В НБУ сегодня заявили, что государство готовится к юридической процедуре взыскания средств в связи с истечением срока, до которого Коломойский и Боголюбов обязались реструктуризировать кредитный портфель "ПриватБанка".

