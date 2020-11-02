Комітет рекомендував Раді затвердити бюджет-2021 в першому читанні

Бюджетний комітет Верховної ради рекомендував парламенту прийняти в першому читанні проект держбюджету на 2021 рік. Проект підтримали представники трьох фракцій.

Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

Проект бюджету, спрямований Кабінетом міністрів підтримали члени комітету від "Слуги народу", "Євросолідарності" і "Батьківщини".

Тепер проект повинні підтримати у першому читанні простою більшістю у 226 голосів.

Розгляд і голосування за бюджет у першому читанні заплановано на четвер, 5 листопада.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль виступить у Верховній раді в п'ятницю, 6 листопада. Парламентарі запросили його відзвітувати на годині запитань до уряду.