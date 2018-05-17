Комитет Европарламента одобрил миллиардную помощь Украине

Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии о выделении четвертой финпомощи Украине в размере 1 млрд евро

Комитет Европарламента по международной торговле одобрил предложение Еврокомиссии о четвертой программе макрофинансовой помощи Украине. "За" проголосовали 28 депутатов, "против" – пять, сообщает DW.

Новая программа предусматривает предоставление Украине двух траншей по 500 млн евро (15,4 млрд грн). Средства будут выделены для помощи в покрытии части дополнительных внешних финансовых потребностей в 2018-2019 годах, для поддержки платежного баланса страны, а также, чтобы "предоставить стимулы для активизации усилий по реформированию", отмечают в ЕК.

Третья программа макрофинансовой помощи Украине завершилась в январе без выплаты последнего транша в размере 600 млн евро (18,5 млрд грн) , поскольку Киев не выполнил все согласованные условия.

4 апреля стало известно, что Украина выполнила только одное условие ЕС для новой финпомощи, из четырех поставленных.

Напомним, 9 марта Еврокомиссия официально утвердила новую программу макрофинансовой помощи Украине.

Ранее сообщалось, что министр финансов Александр Данилюк попросил Европарламент о помощи для поддержки реформ в стране.