Комитет Рады отправил на доработку все законопроекты о легализации игорного бизнеса

Сегодня комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики принял решение отправить на доработку не только правительственный проект закона No2285 о легализации игорного бизнеса, но и все семь альтернативных проектов.

Напомним, что по инициативе президента Владимира Зеленского правительство подготовило проект закона о легализации азартных игр и казино в рамках улучшения экономической ситуации и привлечения иностранных инвестиций.

Однако ряд экспертов раскритиковал правительственный законопроект No2285, заявив, что он существенно ограничивает возможности для работы операторам лотерей и фактически направлен на легализацию российских букмекеров и владельцев 5-звездочных отелей и казино, уже работающих в Украине.

В частности, эксперт по правоохранительной и судебной системе Украинского института будущего Александр Чебаненко считает, что декларация о привлечение инвестиций в 5-звездочные отели - только дымовая завеса на пользу игровых автоматов, которая гарантированно приведет к крайне негативным социальным последствиям.