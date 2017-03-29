Комитет Верховной Рады отклонил законопроект о легализации авто на еврономерах

Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины отклонил законопроект No5567 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины (относительно урегулирования транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования)", предполагающий легализацию временного ввоза нерастаможенных транспортных средств.

Об этом сообщает интернет-журнал Автоцентр.

Как сообщается, во время заседания профильного комитета народные депутаты выразили несколько взаимоисключающих позиций. По их словам, вопрос большого количества ввезенных в Украину автомобилей без растаможки требует немедленного решения.При этом, все эти транспортные средства были ввезены с нарушением налогового законодательства, что при принятии законопроекта будет противоречить равенству граждан, которые купили авто с уплатой всех налогов.

Кроме того, политки разъяснили, что предложенная схема легализации транспортных средств на территории Украины требует участия зарубежной фирмы- посредника, которая берет за услугу около 1000 евро. Соответсвенно принятие предложенного законопроекта создаст дополнительные доходы для людей за границей, в частности теневые, что не учитывает интересы Украины.

Стоит отметить, что во время обсуждения было выдвинуто предложение разработать законопроект, который введет амнистию на находящиеся в Украине временно ввезенные транспортные средства. Сообщается, что данный проект закона разрешит растаможить авто по льготным ставкам. Однако при этом канал ввоза будет закрыт навсегда.

Анонсируется, что соответствующий проект закона будет разработан в ближайшие несколько недель.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 23 января сообщество владельцев автомобилей с иностранной регистрацией заявило о запланированной акции протеста и намерении перекрыть въезд в Киев на основных контрольных пунктах пропуска.

С самого утра 24 января активисты, которые поддерживают закон об изменениях в Таможенный кодекс о регулировании ввоза авто на иностранной регистрации, начали блокировать въезды в Киев.