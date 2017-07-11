Комитет ВР рекомендует принять за основу проект пенсионной реформы

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения рекомендовал Верховной Раде Украины рассмотреть пакет правительственных законопроектов по вопросам пенсионной реформы в сессионном зале уже на этой неделе, принять их за основу с некоторыми оговорками и доработать ко второму чтению. Соответствующее решение принято на заседании Комитета в понедельник.

Комментируя решение Комитета его Глава народный депутат Людмила Денисова подчеркивала, что можно критически относиться к правительственному законопроекту и сосредотачиваться на отдельных деталях, но речь идет о создании новой системы.

"А те люди, которые сегодня имеют маленькие пенсии, получат большие пенсии", - отметила Людмила Денисова.

В свою очередь присутствовавший на заседании министр социальной политики Украины Андрей Рева, представляя проект реформы, отмечал, что ее суть - в установлении справедливой, бездефицитной, устойчивой и прогнозируемой пенсионной системы, без возможностей для манипуляций и без существующих дисбалансов, сложившихся за прошедшие периоды в результате прежде всего тенизации экономики и бестолковой политики управления государственными финансами.

"Наша задача - создать систему, которая работала бы дальше и не зависела от того, кто находится у власти", - подчеркнул министр.

Он напомнил, что проект реформы - это система шагов, первыми из которых будут повышение пенсий для 9 млн пенсионеров уже с 1 октября за счет перечисления пенсий на основе обновленного показателя средней заработной платы и отмены манипуляций с коэффициентами стажа с 1 января 2018 года.

"С 1 января 2018 возраст выхода на пенсию составит 60 лет при наличии минимального рабочего стажа в 25 лет, - сказал министр. Он добавил, что до 2028 года показатель стажа плавно повышаться. "Это позволит нам достичь другой цели - бездефицитности Пенсионного фонда", - пояснил министр.

При этом он подчеркнул, что предложенный проект реформы позволит преодолеть бедность среди пенсионеров, большинство из которых выживают на минимальную пенсию - меньше прожиточного минимума. И вместе с тем он установит честные правила для работающих украинском: чем больше будет стаж при выходе на пенсию, там больше будет размер выплат.

Глава Минсоцполитики отметил, что дискуссия по вопросам пенсионной реформы продолжается более 6 месяцев. "Однако мы и сегодня готовы к обсуждению, готовы отстаивать свои позиции", - сказал Андрей Рева.

Украина Коммунальная

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