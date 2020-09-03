Компанії Медведчука в обхід санкцій постачають нафтопродукти з Росії до США - ЗМІ

Українські журналісти викрили схему, за якою нафтопродукти з російського "Новошахтинського заводу", підконтрольного родині українського політика Віктора Медведчука, постачаються у США попри персональні санкції проти народного депутата.

Про це йдеться в розслідуванні проекту "Радіо Свобода" "Схеми".

Повідомляється, що російська компанія "НЗНП Трейд", яку контролює дружина Медведчука Оксана Марченко, видобуває нафту на Гавриківському нафтовому родовищі у Ханти-Мансійському окрузі РФ.

Сировина танкерами доставляється на "Новошахтинський завод нафтопродуктів" у Ростовській області, де переробляється, після чого доставляється суднами до танкерв-накопичувачів, які стоять в нейтральних водах біля узбережжя окупованого Криму.

Більшою часткою "Новошахтинського заводу нафтопродуктів" володіє Оксана Марченко. Танкери, якими доставляється сировина, Марченко володіє через російську компанію Rosewood Shipping, яка займається морськими вантажоперевезеннями.

Журналісти також прослідкували маршрут танкеру Nordorchid, який 23 квітня 2020 року доставив нафтопродукти в порт Х'юстон в американському штаті Техас. Виявилося, що початковою точкою маршруту стала зона, де судна- накопичувачі компанії родини Віктора Медведчука перевантажують нафтопродукти на інші танкери.

За даними аналітичного ресурсу Import Genius, судно Nordorchid доправило у Х'юстон продукцію саме "Новошахтинського заводу". Отримувач - ExxonMobil Sales and Supply LLC, яка є однією з основних дочірніх компаній американської корпорації ExxonMobil.

ExxonMobil купував нафтопродукти не напряму в заводу Медведчука-Марченко, а в швейцарської компанії NewCoal Trading, яка спеціалізується на продажу вугілля і нафтопродуктів з території колишнього СРСР. Згідно зі швейцарським реєстром юросіб, засновниками та керівниками компанії виступали здебільшого росіяни та українці. А журналіст-розслідувач і редактор порталу Scanner project Михайло Маглов пов'язує компанію з родиною депутата Держдуми Росії від "Єдиної Росії" Гліба Хора.

В ExxonMobil відмовилися коментувати ситуацію з закупівлею нафтопродуктів.

"Ми не коментуємо заяви третіх сторін, припущення чи чутки. ExxonMobil продовжує дотримуватися всіх застосовуваних санкцій. Політика ExxonMobil та її дочірніх компаній полягає у дотриманні всіх урядових законів, норм та правил, що застосовуються до діяльності компанії в межах та поза межами США, та проведенні цієї діяльності відповідно до найвищих етичних стандартів. ExxonMobil також очікує, що постачальники, підрядники та виконавці дотримуватимуться законів, правил та норм, що застосовуються до їхнього бізнесу", - повідомили в компанії.

Від "Новошахтинського заводу" на час виходу матеріалу "Схеми" не отримали відповідь на журналістський запит.

Нагадаємо, раніше в серпні депутат Верховної Ради, один із лідерів партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук, який також є кумом президента Росії Володимира Путіна, 2 серпня, разом зі своєю дружиною Оксаною Марченко в'їхав в окупований РФ Крим.