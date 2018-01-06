Компании Ахметова обжалуют решение суда Кипра о замораживании активов

Группа компаний СКМ бизнесмена Рината Ахметова обжалует замораживание активов на 820 млн долларов в деле "Укртелекома", решение в отношении которого недавно принял суд Кипра.

Так, група СКМ заявляет, что к приватизации "Укртелекома" отношения не имела и претензии к ней необоснованны.

"Группа СКМ ни прямо, ни косвенно не участвовала в приватизации Укртелекома в 2011 г. Как мы неоднократно заявляли, существующие претензии Фонда госимущества и других государственных органов Украины относительно законности приватизации Укртелекома и выполнения инвестиционных обязательств относятся именно к деятельности Raga Establishment Limited и ее реальным конечным бенефициарам, а также лицам, которые финансировали приватизацию в 2011 г.", - говорится в заявлении компании.

Напомним, замораживание активов произошло по иску компании Raga Establishment, которая принадлежит бывшему председателю правления "Родовид Банка" Денису Горбуненко. Raga продала "Укртелеком" Ахметову в 2013 году за 860 млн долларов, но бизнесмен якобы внес только 100 млн долларов аванса и прекратил платежи. У Ахметова есть время до 8 января на подачу апелляции.