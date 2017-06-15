Компании Клюевых должны украинским госбанкам 28 млрд гривен - DW

Беглые экс-чиновники времен Виктора Януковича братья Клюевы должны украинским государственным банкам около 28 млрд гривен. Об этом пишет Deustche Welle. Как сообщает издание, сейчас в Австрии завершается процедура банкротства компаний, связанных с братьями Сергеем и Андреем Клюевым. Крупнейшими кредиторами материнских компаний фирм Клюевых являются украинские госбанки, которые сейчас пытаются вернуть хотя бы часть австрийских активов экс-чиновников. При этом, в процессе банкротства австрийских компаний выяснилось, что все займы не были обеспечены достойными залогами. Как известно, Клюевы построили ряд солнечных электростанций на юге Украины за счет кредитов государственных банков. Так, компания Activ Solar GmbH Клюевых, позже оформленая на зятя Андрея Клюева Каве Эртефай, получила в "Укрэксимбанке" шесть кредитов на общую сумму 8,59 мдрд гривен (109 млн евро; 224 млн долларов и 528 млн гривен). Поручителем по этим займам выступила компания "Актив-Страхование", которая через компанию "Укрподшипник" и австрийскую SLAV Handel также принадлежит Клюевым. Деньги не были возвращены, и банк обратился в суд, который выиграл. Однако средства таки не были возвращены. Общая сумма требований к Activ Solar - 690 млн евро, большая часть из которых приходится на украинский "Укрэксимбанк". Кроме того, строительство 16 солнечных электростанций в Крыму кредитовал государственный "Ощадбанк". Непогашенная задолженность по этим займам составляет более 19 млрд гривен. Поскольку конфисковать эти станции в связи с аннексией полуострова "Ощадбанк" не может, указанные кредиторские требования включены в сумму компенсации, заявленной в иске против Российской Федерации. Напомним, в апреле суд снял арест со 122 млн гривен компаний Клюевых.

