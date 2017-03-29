Компания Nord перенесла производство холодильников из Донецкой области в Китай

Украина будет выпускать свои холодильники в Китае Производитель сложной бытовой техники Nord Group Holding (ПАО "Норд", Краматорск, Донецкая область) перенес производство холодильников в Китай, сообщили в компании.

"На протяжении уже более 50-лет NORD выпускался на мощностях Донецкого завода холодильников в Украине. Со времени консервации завода в 2014 году, в течение последних 2-х лет мы проанализировали десятки ведущих мировых производственных площадок в поисках наилучшего высокотехнологичного производства холодильников. Стараясь сохранить и перенести накопленный опыт в конструкторских разработках, а также учитывая практику большинства европейских и мировых торговый марок (Siemens, Whirlpool, Samsung) было принято решение остановить свой выбор на китайской производственной площадке мирового лидера компании Midea", - отмечается в сообщении.

В компании прогнозируют появление новых моделей бытовой техники торговой марки NORD весной 2017 года.

ПАО "Норд" с 1 августа 2016 года объявило о полной консервации своих мощностей в Донецке.

Midea основана в 1968 году и является одним из крупнейших производителей и экспортеров бытовой техники в Китае.

Nord Group Holding - единственный в Украине производитель сложной бытовой техники (кухонных плит, торгово-холодильного оборудования, компрессоров), предприятие полного цикла, где производятся все детали, инструменты, сборка и упаковка холодильников.

Как сообщалось, в 2015 году боевики "ДНР" захватили санаторий холодильного предприятия "Норд" в Донецке, а также Макеевскую обувную фабрику "Аспект".