Кому в Киеве платят больше - рейтинг зарплат

Оклады начали активно расти с начала лета и вышли на пик в декабре

Самая зарабатывающая рабочая специальность Киева в 2018 году - это строители. По подсчетам аналитиков OLX, с января по июль их оклады выросли с 10 тыс. грн. до 15 тыс. грн. На втором месте оказался домашний персонал: домработницы, уборщицы и няни подорожали в среднем на 4 тыс. грн. (до 14 тыс. грн.). В тройку самых высокооплачиваемых сфер также вошли работники транспортной области, со средней оплатой на уровне 11 тыс. грн.

В сфере производства и энергетики почти весь год уровень зарплат оставался стабильным - порядка 10 тыс. грн. В начале 2018 в столице наблюдался временный спад до 8 тыс. грн, но уже к апрелю ситуация выровнялась. Замыкают пятерку самых оплачиваемых работ аграрный сектор. Средняя зарплата по Киеву в размере 10 тыс. грн по стране самая высокая.

Самым низкооплачиваемым месяцем в 2018-ом был апрель - средний уровень окладов в столице немногим превышал 9 тыс. грн. Но с началом лета подскочил на 30%.

По данным Госстата в октябре средняя зарплата в Киеве составляла уже 13,8 тыс. грн.