Конституційний суд відклав розгляд закону про ринок землі

Конституційний суд України відклав розгляд клопотання про конституційність закону про ринок землі. Про це повідомляє "Суспільне".

Зазначається, що на засідання не зміг з'явитися представник президента в суді.

Представник президента в КСУ Федір Веніславський відправив до суду клопотання про неможливість бути присутнім на засіданні і перенесення розгляду. Судді його прохання задовольнили. Дата нового засідання поки невідома.

Нагадаємо, в середині травня до КСУ надійшло конституційне подання 53 нардепів, які просили перевірити закон про ринок землі на відповідність Конституції. Воно надійшло від народних депутатів від "Опозиційної платформи - За життя".

Як повідомлялося, сьогодні, 29 вересня, Конституційний суд мав дати оцінку закону про продаж землі.

До слова, раніше в уряді озвучили прогноз щодо того, скільки коштуватиме гектар після відкриття ринку землі.

Нагадаємо, Мін'юст зробив важливе попередження для власників земельних паїв.

Раніше Рада підтримала законопроєкт про розпаювання державних земель.

В Україні під відкриття ринку землі активізувалися шахраї: як працює їхня схема.

13 квітня голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (No 2178-10).

28 квітня президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт No2178-10 про ринок землі. Документ набуде чинності з 1 липня 2021 року.