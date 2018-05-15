Контрабандные продукты из ЕС: эксперт объяснил, почему начал процветать этот бизнес

Контрабандные продукты из ЕС массово продаются на украинском рынке. Об этом в комментарии УНН сообщил директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По его словам, главным фактором процветания данного бизнеса в Украине является низкая покупательская способность соотечественников.

"Сегодня по многим позициям в Украине цены выше, чем в ЕС. Это и есть одна из причин, почему на наш рынок поступают европейские продукты. Лет 10 назад те же поляки массово приезжали в Украину за продуктами питания. Сегодня - наоборот: в выходной день украинцы стоят на границе для того, чтобы поехать в Польшу и купить там продукты. По многим позициям даже в Германии можно найти продукты, которые стоят значительно дешевле, чем в Украине", - объяснил он.

Также спрос украинцев на контрабандные продукты из ЕС связан с дефицитом необходимого товара на внутреннем рынке, добавил Дорошенко.

"По мере того, как покупательская способность украинцев падала, многие импортеры уходили с рынка. Сейчас конкуренция на рынке невысокая, магазины, в свою очередь, сократили ассортимент, потому что держать большой выбор товара выгодно только тогда, когда он покупается. И естественно, люди, которые хотят что-то купить и не могут найти это не полках супермаркетов, вынуждены идти на рынок. Рынком, в данном случае, я называю все предложения, в том числе и то, что продается через Интернет", - сказал эксперт.

Как правило, контрабандные продукты из ЕС завозятся в Украину в ручной клади. Таким образом, "импортеры" обходят 20% налога и "кормят" украинцев более дешевыми продуктами питания, добавил Дорошенко.

"Вместе с этим стоит помнить, что, покупая такие продукты питания, украинцы рискуют здоровьем. Ведь покупатель не знает и наверняка не узнает, соблюдал ли перевозчик тот же температурный режим. Безопасность контрабандных продуктов питания - под вопросом", - резюмировал эксперт.

Напомним, как сообщал УНН, продукты родом из Европейского Союза украинским потребителям, как правило, продают в Интернете. На портале olx можно найти массу подобных предложений.

Продукты из Польши, Италии, Испании предлагают как в розницу, так и оптом. Перечень доступных товаров невероятно разнообразен: чай, кофе, макароны, соусы, оливки, сладости, паштеты, морепродукты и даже колбасу продавцы обещают доставить по любому адресу и в "свежем виде".

Цены на такие продукты в Интернете явно ниже, чем ценники на импортный товар в отечественных магазинах.

При этом, по мнению депутата Сергея Тригубенко, найти крайнего и виноватого в случае пищевого отравления "европейскими паштетами или сырами" из Интернета сегодня невозможно.

"Виновен будет всегда только сам покупатель, который пошел на риск, купил простроченный товар с рук, считая, что этикетка на иностранном языке гарантирует ему качество. К ответственности за продажу испорченного польского творога или греческих оливок в Интернете привлечь не возможно. Чеков за такие покупки никто не дает. И доказать покупку товара - невозможно", - предупредил политик.