Контракти для українців: Шмигаль розповів про вимогу до іноземних роботодавців

Карантинні заходи, введені у світі у зв'язку з пандемією коронавірусу, зробити українських працівників дуже затребуваними. Іноземні компанії звертаються до України з проханням допомогти з людьми, які можуть працювати у різних сферах. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі "Українського радіо".

За його словами, відтепер роботодавці за кордоном повинні будуть гарантувати українським заробітчанам контракти мінімум як на три місяці.

"Ми ведемо переговори про те, що контракти повинні бути не менше ніж на 3 місяці, так як для України важливо зупинити так званий туризм, коли людина їздить на два тижні туди-назад. Це буде дуже швидкий канал ввезення в Україну коронавирусу", - пояснив прем'єр.

Таким чином, за словами Шмигаля, уряд буде піклуватися не тільки про заробітчан, які їдуть за кордон, але й про українців, які залишаються вдома.

Напередодні очільник МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що наразі зусилля України спрямовані на те, щоб забрати своїх громадян з-за кордону, аби карантин вони пережили у безпечних та максимально комфортних умовах. На цьому фоні дозвіл трудової міграції здавався б нелогічним.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що банки введуть пільгову програму кредитування під 3% - "Нові гроші", - для заробітчан, які повернулися в Україну.

Прем'єр-міністр припускає, що пільгова програма буде передбачати відстрочку сплати тіла кредиту і, можливо, кредитні канікули для відсотків.

За його словами, кредитну програму представлять на наступному тижні. Зараз уряд обговорює її умови з банкірами.

Раніше повідомлялося, що уряд не хоче відпускати заробітчан, які повернулися в Україну через закриття кордонів у зв'язку зі спалахом COVID- 19, назад на роботу в інші країни. Навіть за умови, що ці держави спеціально для них будуть послаблювати карантин і допомагати з виїздом.

Крім того, уряд планує створити нові робочі місця в ряді галузей: соціальній, бюджетній сферах або у "великому будівництві" (будівництві та ремонті доріг та об'єктів соціальної інфраструктури).

При цьому Шмигаль вважає, що працівники не будуть виїжджати з України, якщо їх зарплата в Україні буде на 300-400 євро менше.

За матеріалами Українське Радіо