Контрактная государственная служба: всех на контракт переводить не будут

В Украине появится контрактная государственная служба, но это не значит, что всех госслужащих переведут на нее.

Об этом Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал на брифинге по итогам заседания правительства, сообщает корреспондент Укринформа.

"Контракт - это только один из инструментов и не означает, что завтра всех будут переводить. Это просто один из инструментов, который будем применять для отдельных государственных служащих", - сказал Гончарук.

По его словам, суть заключается в том, что отдельные государственные служащие смогут заключать контракты, которые являются более гибким инструментом, чем закон о государственной службе и трудовой кодекс. Он дает несколько иные возможности относительно условий труда.

Напомним, 19 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти", предусматривающий упрощение порядка принятия на работу и увольнения чиновников и вводит контрактную государственную службу. Соответствующее решение поддержали 228 народных депутатов.