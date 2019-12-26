Контрразведка СБУ пресекла попытку Ирана купить в Украине детали к противотанковым ракетным комплексам

Контрразведка СБУ пресекла деятельность международной группировки, которая обеспечивала финансирование незаконных операций по приобретению в Украине товаров военного назначения для реализации в санкционных стран.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что группа выходцев из Ирана пыталась наладить поставки комплектующих к противотанковым ракетным комплексам. Незаконная переправка такой продукции в Иран противоречит резолюции СБ ООН No 2231 от 20 июля 2015 года.

Для финансирования сделок использовались фирмы с признаками фиктивности, зарегистрированные в Украине, Иране, Турции, странах Балтии и офшорах. Злоумышленники создали теневую систему незаконных переводов и обналичивания средств вопреки требованиям законодательства Украины и вне контроля органов финансового мониторинга.

По информации спецслужбы, противоправная деятельность является частью неофициальной финансово-расчетной системы "хавала", которая является незаконной альтернативой официальным платежным системам.

Во время проведения обысков по местам функционирования так называемых бэк- офисов "хавалы" и жительства злоумышленников в Киевской и Днепропетровской области, правоохранители изъяли финансовую документацию, печати и бланки иностранных субъектов хозяйствования, ключи доступа к системам клиент-банк, вычислительную технику, материальные и оптические носители информации и мобильные устройства. Также обнаружено деньги в сумме почти 600 тысяч долларов США и 235 тысяч евро.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по части 3 статьи 28 ("Совершение преступления организованной группой"), части 2 статьи 201 ("Контрабанда"), части 2 статьи 209 ("Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем") Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос о наложении ареста на полученные средства.

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