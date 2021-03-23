Коронакриза: Петрашко заявляє, що економіка України пройшла пік падіння

Україна гідно витримала виклики пандемії COVID-19 і пройшла пік падіння, заявив глава Мінекономіки Ігор Петрашко.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства у Фейсбуці.

"Уточнені звітні поквартальні показники за 2020 рік свідчать, що Україна гідно витримала виклики пандемії COVID-19, пройшла пік падіння та перейшла до поступового налагодження виробничої діяльності й пристосування бізнесу до змін умов як в середині країни, так і поза її межами. На 2021 рік ми зберігаємо прогноз росту економіки України на 4,6% ВВП", - прокоментував Петрашко уточнені дані Держстату, за якими падіння ВВП за минулий рік становило 4%.

За його словами, дані Держстату виявилися дещо кращими за оцінки Мінекономіки, які передбачали падіння ВВП на 4,2%, та прогноз уряду (падіння ВВП на 4,8%), сформованого у березні 2020 року.

Підтримкою економіки виступав внутрішній споживчий попит. Так, споживчі витрати за підсумком року зросли на 1,6% в умовах підвищення мінімальної (з 1 вересня 2020 року до 5 000 грн) та, відповідно, середньомісячної заробітної плати, зростання якої за підсумком року становило 7,4%.

Важливу роль у цілому зіграла підтримка з боку держави, зокрема пріоритетність розподілу бюджетних коштів на забезпечення медичних потреб та відбудову транспортної і соціальної інфраструктури, а також на підтримку населення та бізнесу з метою стимулювання попиту.

Падіння ВВП в основному сформували: низька інвестиційна активність в реальному секторі економіки через понесені бізнесом втрати. Так, найглибше падіння з основних складових ВВП спостерігалось з боку інвестиційного попиту.

Негативні результати зовнішньоекономічної діяльності через відносно низький зовнішній попит та світові протекціоністські тренди, що не дозволило вітчизняним виробникам наприкінці року скористатися певним відновленням зростання світових цін на товарних ринках. Так, падіння експорту товарів та послуг за підсумком року становило 5,6% при більших темпах падіння імпорту - на 9,6%.

У галузевому розрізі найвідчутнішого удару від впливу карантинних обмежень зазнали переважно сфера послуг. Зокрема, сфера організації харчування за обсягом скоротилося на 28,5%. Сфера транспорту - на 16,4%.

Значно менших втрат зазнали галузі, що переважно орієнтовані на внутрішній ринок та ті, що змогли швидко адаптувати свою діяльність до нових умов, застосовуючи цифрові технології в у мовах дистанціювання. Прикладом є фармацевтичне та хімічне виробництво, ІТ-сектор, фінансова сфера та, звичайно ж, сфера охорони здоров'я.

Збільшити обсяг виробництва змогли також такі сфери, як: будівництво (+5,2%), оптова та роздрібна торгівля (+4,9%) та інформація і комунікація (+2,3%).

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства прогнозує зростання ВВП у 2021 році на 4,6% при інфляції 7,3%. Міжнародне кредитне рейтингове агентство Standard & Poor's очікує, що ВВП України збільшиться на 4% в 2021 році. Заступник керівника Офісу Президента України Юлія Свириденко під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Малий і середній бізнес та держава" заявила, що у 2021 роцізростання валового внутрішнього продукту очікується на рівні 5,1%.