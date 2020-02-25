Коррупция в "оборонке": к экс-нардепам Пашинскому и Виннику пришли с обысками

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро провели обыски по месту жительства экс-нардепа от БПП Ивана Винника и нардепа 5-8 созывов Сергея Пашинского.

Как передает Украинская правда со ссылкой на источник в правоохранительных органах, обыски, связанные с расследование коррупции в оборонном секторе, также прошли у директора предприятия Украинская бронетехника Александра Кузьмы, его родственника Николая и на самом предприятии.

В сообщении отмечается, что следственные действия касались досудебного расследования по факту завладения государственным имуществом и злоупотреблением служебным положением должностными лицами.

В 2015-2019 годах они, в интересах предприятия, создали возможность заключения контрактов по поставкам бронетехники ВСУ, МВД, НГУ по завышенным ценам, а техника оказалась некачественной.

Сам Пашинский в Facebook прокомментировал проведенные у него обыски и рассказал, что его обвиняют в организации производства бронированных автомобилей Варта с целью завладения бюджетными средствами.

По его словам, решение Комитета по безопасности и обороне с ним во главе о закупке 40 автомобилей Козак по цене 8,4 млн грн заблокировали, "поскольку были сомнения в объективности их стоимости".

Впоследствии новый состав Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны согласовал закупку в декабре 50 авто Козак по цене 9,4 млн грн и автомобилей Варта по цене 6,9 млн грн. По его словам, разница на данном контракте составляет 125 млн грн убытков для госбюджета.

"Фактически, за время моего заключения была проведена одна из крупнейших в истории Минобороны коррупционных сделок, которую теперь пытаются прикрыть очередными обвинениями в мой адрес.

Мне искренне жаль тех детективов, которые сегодня занимались этим неблагодарным делом, и которым придется доказывать что 6 млн. 900 тыс. грн это больше чем 9 млн. 400 тыс. грн", - добавил Пашинский.

Напомним, в декабре 2019 года Киевский апелляционный суд отпустил Пашинского под круглосуточный домашний арест.

Пашинского обвиняют в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения. Речь идет о стрельбе в Вячеслава Химикуса 31 декабря 2016 года.