Кошти на доплати медикам уже в регіонах - МОЗ

Кошти на доплати медикам, які працюють із хворими на COVID-19, уже в регіонах.

Про це на брифінгу сказала заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Всі кошти, які уряд обіцяв медикам, котрі працюють із хворими на коронавірус, виділені і вже в регіонах. Кожен медик - чи він працює в лікарні, чи в бригаді екстреної допомоги - всі отримають ці доплати. Для розрахунків МОЗ збирало інформацію з усіх обласних департаментів охорони здоров'я про кількість медиків, які працюють з хворими на коронавірус. На підставі цих даних були виділені кошти. Медична субвенція, за рахунок якої можна здійснити доплати до заробітної плати безпосередньо зайнятим у ліквідації епідемії... перерахована на місця 16 квітня", - сказала Шаталова.

Також вона нагадала, що лікарні та лікарі, які працюють з хворими на COVID- 19, отримуватимуть оплату медичних послуг від НСЗУ за пакетами, затвердженими урядом минулого тижня.

"Це чотири пакети, які включають надання допомоги в стаціонарних умовах пацієнтам з COVID-19, робота мобільних бригад для забору матеріалів для тестування, додаткова оплата роботи бригад екстреної медичної допомоги і додатково окремим закладам охорони здоров'я, які не були визначені як опорні (лікарні, що першими приймають пацієнтів з COVID-19 - ред.). Це близько 120 лікарень, які отримають додаткове фінансування, хоча і не визначені ... для прийому хворих на COVID-19. Це одноразова допомога, яка буде профінансована за квітень", - сказала Шаталова.

За її словами, в тарифи цих пакетів включені додаткові виплати винагороди працівникам закладів охорони здоров'я в розмірі 300% від заробітної плати відповідно до законодавства, а також забезпечення пацієнтів ліками та медвиробами. Загалом на ці пакети виділено 15 млрд грн.

Станом на 29 квітня в Україні лабораторно підтверджено 9 866 випадків захворювання на COVID-19, за добу зареєстровано 456 випадків.