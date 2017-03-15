Космодром для украинских ракет построят в Канаде

В 2018 году должно начаться строительство космодрома возле Кансо и Хейзел Хилл (Канада) для украинских ракет среднего класса "Циклон-4М". Об этом УНН сообщает со ссылкой на CBC.

Строительством будет заниматься американская компания Maritime Launch Services.

"Компания сопоставила доступ к полярной/солнечно-синхронной орбите, плотность населения, возможность смешанной транспортировки, интерес со стороны общества, провинции и правительства", - заявил президент компании Стив Матье.

Отмечается, что территория была выбрана среди 14 площадок в Северной Америке. Компания не планирует просить деньги у правительства.

Строительство космодрома обойдется в 148 млн канадских долларов. А всего на строительство, запуск первой ракеты и развитие проекта понадобится 304 млн канадских долларов.

Справка УНН: проект украинского космического ракетного комплекса (КРК), в который входит ракета-носитель (РН) "Циклон-4" и наземный комплекс, обеспечивающий проведение на космодроме работ по подготовке и запуску РН и полезной нагрузки (КПН).

Напомним, 7 марта спутник Sentinel-2B был успешно запущен с космодрома во Французской Гвиане.