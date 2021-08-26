Косюк прокоменутвав зникнення курятини "Наша Ряба" з полиць магазинів

Глава правління МХП Юрій Косюк заявив, що відмовляється від використання лого "Наша Ряба" на продукції, передає УНН.

"Що важливіше: гарна обгортка чи суть? Часто за гарними словами порожнеча, а за доглянутим фасадом - протрухлі стіни. Новина, якою я хочу поділитися, дуже вас здивує. Я вирішив зараз відмовитися від використання логотипу "Наша Ряба" на нашій продукції", - повідомив він.

Косюк пояснює, що 20 років його компанія виробляла найкращу в Україні курятину, але цінність була не в лого, а в якості продукту.

"Нашу продукцію цінують в топових країнах і це не через бренд та обгортку, це результат того, що увесь цей час ми виробляємо висококласну та безпечну продукцію, яку купують по всьому світу", - зазначив глава МХП.

Він додав, що 20 цифрових копій логотипу "Наша Ряба" виставлено у NFT форматі на найбільшій у світі криптовалютній біржі Binance, на честь кожного року існування бренду, за які відбудеться аукціон.

"Кошти від продажу направимо на добрі справи. А що важливо для вас? Суть чи образ? Справи чи гарні слова? Давайте перевіримо", - резюмував він і опублікував фото з курятиною у новому пакуванні "Та сама курочка".

"Наша Ряба" на тому тижні пропала з полиць магазину. Натомість з'явилася нова - "Та сама курочка".