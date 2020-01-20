Косюк вошел в ТОП-3 миллиардера Украины, которые попали в Forbes



Председатель правления агрохолдинга МХП Юрий Косюк вошел в тройку миллиардеров-украинцев, входящих в Forbes.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга Forbes в январе 2020 г.

Состояние Юрия Косюка, согласно данным Forbes, оценивается в $1,3 млрд. В списке самых богатых людей мира он занимает 1895 место.

В текущий перечень миллиардеров-украинцев, попавших в Forbes также вошли:

Ринат Ахметов (СКМ, "Метинвест", ДТЭК): $6,9 млрд долларов, 289 место в списке;

Виктор Пинчук ("Интерпайп"): $1,4 млрд, 1770 место;

Юрий Косюк (МХП): $1,3 млрд, 1895 место;

Геннадий Боголюбов (совладелец группы "Приват"): $1,2 млрд, 1929 место;

Игорь Коломойский (совладелец группы "Приват"): $1,1 млрд, 2124 место;

Константин Жеваго (Ferrexpo): $1,1 млрд, 2030 место; Вадим Новинский ("Смарт-Холдинг"): $1 млрд, 2177 место.

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