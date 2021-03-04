Країни ОПЕК+ домовилися не збільшувати видобуток нафти

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК+) погодилася продовжити обмеження видобутку ще на один місяць, доки відновлення глобальної економіки не стане стабільним.

Як передає Укрінформ, про це інформує CNN.

В ОПЕК+ сьогодні заявили, що країни-учасниці збільшать видобуток протягом квітня.

Дві країни - РФ та Казахстан - отримали дозвіл на незначне збільшення видобутку вже зараз.

Група ОПЕК+ в січні погодилася зберігати стабільний обсяг видобутку нафти до лютого - березня.

Як повідомлялося, ціни на нафту підвищуються другу сесію поспіль завдяки надії, що на засіданні ОПЕК+ виробники можуть ухвалити рішення не збільшувати видобуток, а також на тлі падіння запасів палива у США.

Раніше ринок очікував, що ОПЕК+ послабить скорочення видобутку приблизно на 500.000 барелів за добу з квітня.