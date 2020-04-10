Країни ОПЕК прийшли до нафтової уогоди

Країни "ОПЕК +" випустили заяву, в якій підтвердили намір знизити нафтовидобуток до травня 2022 року, але за умови, що до них приєднається Мексика. Переговори тривали майже 11 годин.

За підсумками переговорного марафону був підписаний меморандум, в якому підтверджується намір знизити видобуток нафти в травні-червні на 10 млн барелів на добу. Далі, до кінця року коригування видобутку "ОПЕК +" складе 8 млн барелів на добу, і далі, до 30 квітня 2022 - 6 барелів на добу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Проте всі ці домовленості будуть діяти за згодою Мексики. Але міністр енергетики Мексики не погодилася з такими скороченнями і залишила засідання.

У разі реалізації угоди, Росія і Саудівська Аравія будуть добувати в травні- червні 8,5 млн барелів на добу.

З липня по грудень Росія і Саудівська Аравія зможуть добувати 8,99 млн барелів на добу, далі - по 9,495 млн барелів на добу.

Базовим показником для розрахунку коригувань є видобуток нафти за жовтень 2018 року, за винятком Саудівської Аравії і Росії, база відліку для яких стане 11 млн барелів на добу.

Рішення, підписане сьогодні, буде діяти до 30 квітня 2022 року, можливе продовження угоди буде обговорюватися в грудні 2021 року.

Наступне засідання "ОПЕК +" призначено на 10 червня у форматі вебінару, щоб визначити подальші дії, необхідні для балансування ринку.

На 8:30 по Києву Brent торгувався по ,82, WTI - на ,21 за барель.

Раніше повідомлялося, EIA прогнозує, що країни-учасниці ОПЕК+ не домовляться про зниження видобутку нафти. США скорочувати видобуток відмовилися.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна