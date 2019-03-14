Кравцов рассказал, что пассажирские поезда разделят на классы по уровню сервиса

До утверждения правительством финансового плана "Укрзалізниці" говорить об индексации тарифов на перевозки рано. Об этом в интервью "Сегодня", которое вышло 13 марта, заявил глава правления компании Евгений Кравцов.

"Действительно, проект предварительного финансового плана предусматривает индексацию пассажирских и грузовых тарифов. Но до обсуждения финансового плана вопрос индексации пассажирских тарифов не стоит", - сказал он.

Кравцов считает, что пассажирские тарифы должны индексироваться и повышаться в соответствии с изменениями себестоимости перевозок.

"Мы видим четкую динамику инфляции, индекса цен промышленных производителей и, конечно, мы не можем игнорировать стоимость наших услуг, в том числе пассажирских перевозок. Поэтому цены будут меняться - другого пути не существует", - заявил он.

По словам главы правления компании, для эффективного ценообразования пассажирские поезда разделят на классы.

"Мы предлагали разделить пассажирские поезда на классы по уровню комфорта и услуг, с разным подходом к установлению тарифов. Это нужно, чтобы "Укрзалізниця" смогла устанавливать экономически обоснованные цены на проезд в поездах с высоким уровнем комфорта. Будут три класса: "комфорт", "стандарт" и "эконом". Они будут разделены по уровню сервиса. И за соответствующий сервис будет соответствующая стоимость. Поэтому для люксовых перевозок тариф будет установлен на уровне экономически мотивированного, учитывая, что мы инвестируем туда больше денег, и пассажиры, которые пользуются этими поездами, являются платежеспособными", - сказал он.

Кравцов сообщил, что внедрение классов в пассажирских поездах - на финальной стадии.

"У нас есть предварительное согласование Министерства инфраструктуры, уже идет готов приказ, предусматривающий распределение поездов на классы. Надеемся, в течение нескольких недель или даже дней этот вопрос будет завершено", - рассказал он.

В объяснительной записке к консолидированному финансовому плану "Укрзалізниці" на 2019 год было указано, что компания в 2019 году планирует поднять стоимость билетов дважды на 12%. В 2019 году компания планирует получить доход от перевозки пассажиров на сумму почти 10,284 млрд грн.