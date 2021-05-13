Кредитна угода з Францією: понад мільйон жителів Луганщини матимуть якісну питну воду - Резніков

В результаті модернізації мереж Попаснянського районного водоканалу понад 1 млн жителів Луганської області отримають якісну питну воду.

На цьому наголосив віцепрем‘єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, коментуючи підписання з Францією міжурядової угоду про залучення кредитних коштів у розмірі 70 млн євро для відновлення та модернізації мереж водопостачання та водовідведення в Попаснянському районі Луганської області, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ, повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт Мінреінтеграції.

"Переговори Мінреінтеграції з Посольством Франції в Україні щодо залучення фінансування від уряду Франції були розпочаті у вересні... Ми змогли у напрочуд короткі терміни вийти на старт реалізації цього важливого для людей проєкту. Для розуміння - загальна кількість споживачів, яким постачає питну воду Попаснянський районний водоканал, сягає 1 млн громадян. Тобто, понад 1 млн людей в результаті отримають якісну питну воду", - заявив Резніков.

Він подякував французьким партнерам за підтримку та зазначив, що кредит надається на дуже вигідних умовах: на 40 років, з яких 15 років є пільговим періодом, з річною ставкою кредитування 0,0092%.

За словами урядовця, впродовж квітня-травня Мінреінтеграції спільно з посольством Франції в Україні та Міністерством фінансів Франції, за участю консорціуму Vinci і Razel провело низку узгоджувальних нарад для підготовки Рамкової угоди між урядами двох країни.

Узгоджений текст документа 12 травня розглянув і затвердив Кабінет Міністрів.

Термін реалізації проєкту - 2022-2026 роки.

В результаті буде забезпечено безперебійне постачання якісної питної води для населення і підприємств на підконтрольній уряду території України: міст Попасна, Гірське, Золоте, смт Станиця Луганська, Нижнє, Тошківка, Новотошківське, селищ Розквіт, Лоскутівка, Підлісне, Устинівка, сіл Верхня Вільхова, Нижня Вільхова, Плотина, Нижньотепле, Боброве тощо.

Як повідомлялося, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розпочало переговори з французькою делегацією щодо реалізації проєктів реконструкції мереж водопостачання в Луганській області наприкінці вересня 2020 року.

Крім того, у липні минулого року підписано фінансову угоду між Міністерством фінансів України та містом Маріуполь щодо реалізації проєкту будівництва заводу з виробництва питної води у Маріуполі.