Кредиты фермерам будут давать под 3% - Гройсман

В проекте госбюджета на 2018 год предусмотрено 4 миллиарда гривен на развитие животноводства.
Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства.
В частности, средства пойдут на компенсацию ставок по кредитам.
“Через банковские учреждения мы будем максимально компенсировать ставки по кредитам для строительства новых ферм, молочно-товарных комплексов”, – сказал Гройсман.
“Мы сделаем все, чтобы кредиты стоили символические проценты. Возможно, 3%. Надо дать доступ аграриям к дешевым и длинным ресурсам”, – заявил он.
Верховная Рада будет голосовать за госбюджет во втором чтении в четверг, 7 декабря.
Рада 14 ноября приняла за основу проект госбюджета на 2018 год с показателем дефицита в размере 77,9 миллиарда гривен, или 2,4% ВВП.По материалам Економічна Правда