Кредиты фермерам будут давать под 3% - Гройсман

В проекте госбюджета на 2018 год предусмотрено 4 миллиарда гривен на развитие животноводства.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства.

В частности, средства пойдут на компенсацию ставок по кредитам.

“Через банковские учреждения мы будем максимально компенсировать ставки по кредитам для строительства новых ферм, молочно-товарных комплексов”, – сказал Гройсман.

“Мы сделаем все, чтобы кредиты стоили символические проценты. Возможно, 3%. Надо дать доступ аграриям к дешевым и длинным ресурсам”, – заявил он.

Верховная Рада будет голосовать за госбюджет во втором чтении в четверг, 7 декабря.

Рада 14 ноября приняла за основу проект госбюджета на 2018 год с показателем дефицита в размере 77,9 миллиарда гривен, или 2,4% ВВП.

По материалам Економічна Правда