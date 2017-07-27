Кремль считает преждевременным комментировать возможные новые санкции США

Позиция Москвы в отношении готовящегося в США законопроекта, расширяющего антироссийские санкции, будет сформулирована после согласования этого документа в Вашингтоне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Там продолжается процесс согласования. Когда он будет финализирован, тогда можно будет формулировать какое-то отношение», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что новые антироссийские санкции, а также угрозы ядерного удара США по Китаю являются «сдвигом в политической психике».