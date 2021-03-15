Криму і Севастополю виділять ще 3 млрд рублів на водопостачання

Уряд Росії виділить на пошук нових родовищ питних підземних вод в Криму і Севастополі, а також на модернізацію їх мереж водопостачання понад 3 млрд руб., заявив на нараді прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін.

Зокрема, за словами Мішустіна, до Криму на ці цілі спрямують ще майже 2 млрд 150 млн руб., а в Севастополь - понад 1 млрд 100 млн руб. «Ці кошти підуть на пошук нових родовищ питних підземних вод, а також на модернізацію регіональних мереж водопостачання», - сказав прем'єр-міністр.

Він також зазначив, що крім цього Криму і Севастополю виділять 1,4 млрд руб. на ремонт житлових будинків.

Раніше глава Криму Сергій Аксьонов повідомив, що вартість однієї опріснювальної установки в Ялті становить 3 млрд руб.