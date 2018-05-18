Крупнейшее металлургическое предприятие "АрселорМиттал Кривой Рог" заявил о финансовых проблемах

Впервые за 12 лет крупнейшему предприятию в Украине горно-металлургическому комплексу АрселорМиттал Кривой Рог грозит финансовый кризис. Об этом сообщает пресс-служба АМКР со ссылкой на финансового директора предприятия Сергея Пличко.

Он отмечает, что причиной финансовых проблем может стать резкое снижение объемов производства. "Сначала это было вызвано выходом из строя половины конвертеров (потери комбината составили 229 тыс. тонн стали), потом неудачной попыткой запустить ДП-9 после капремонта (ожидается, что потери превысят еще 250 тыс. тонн) и, наконец, недавними действиями наших железнодорожников", - объяснил Пличко.

Кроме того, он отметил, что из-за нестабильной ситуации на предприятии может оказаться под вопросом выплата рабочим заработных плат за июнь.

По словам Пличко, за период с апреля по май, финансовые потери предприятие могут превысить 2,1 млрд грн, что ставит под вопрос возможность финансирования деятельности АМКР. Уточняется, что комбинат завершил апрель с негативным денежным потоком свыше 600 млн грн, в мае финансовые потери, как ожидается, составят более 1,5 млрд грн."Для того чтобы пережить эту тяжелую финансовую ситуацию, нам уже сегодня необходимо принимать решения о приостановлении ряда проектов и социальных программ. Если говорить о социальных расходах, то это коснется большинства статей", - заявил финансовый директор.

Напомним, из-за забастовки железнодорожного цеха АМКР на предприятии, по состоянию на 17 мая, парализована вся технологическая цепочка. Полностью остановлены подразделения горного департамента, агломерационные цеха, все доменные печи (кроме шестой), весь сталеплавильный и прокатный переделы.