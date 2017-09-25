Крупнейшие банки Австралии отменяют комиссию за снятие денег

Аналитики Morgan Stanley полагают, что потери для финучреждений от этого не будут существенными

Четверка крупнейших банков Австралии озвучила планы по отказу от комиссии за снятие денег в своих банкоматах для владельцев карт других банков, пишет Интерфакс.

Первым об отмене комиссии в 2 австралийских доллара ($1,6) за такие операции объявил Commonwealth Bank of Australia, после чего с аналогичными заявлениями выступили представители Westpac Banking Corp. и National Australia Bank. Australia & New Zealand Banking Group сообщила, что комиссия будет отменена с начала октября.

По данным ЦБ Австралии, в 2016 году австралийцы снимали средства в банкоматах чужих банков 259 млн раз.

Соответственно, отмена сбора позволит гражданам страны сэкономить свыше 500 млн австралийских долларов в год.

При этом для банков потери будут несущественными, полагает аналитик Morgan Stanley Ричард Уайлз.