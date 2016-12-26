Крупнейшие операторы повысили цены на АЗС

В период с 23 по 26 декабря цены выросли в ряде крупнейших сетей АЗС.

Об этом OilNews сообщили в "Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

На 40-50 коп./л стоимость всех топлив выросла в сетях WOG, ОККО, SOCAR, UPG, KLO и др. Таким образом, цена бензина А-95 у мейджоров достигла 25,50 грн/л, ДТ - 22,50 грн/л.

Крупнейшая консолидированная сеть АЗС группы "Приват" также повысила стоимость своих топлив на 0,5 грн/л. Так А-95 на АЗС "Авиас", "Мавекс", ANP и "Укрнафта" выросл до 22,65-22,70 грн/л, ДТ - до 20,50-20,55 грн/л. Также стоимость топлив выросла в большинстве региональных АЗС.

Отметим, что основной рост стоимости топлив припал на первые две недели декабря, когда произошел основной скачек котировок (+$50-55/т), и ослабление официального курса гривны до 26,3-26,5 грн/$1. Так с ноября стоимость железноджорожных партий топлива значительно выросла. Бензины подорожали на 1 600 грн/т, ДТ - на 2 650 грн/т.стоимость

