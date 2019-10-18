Крупнейший налогоплательщик - производитель сигарет в Украине остановил производство

Компания British American Tobacco, которая является крупнейшим производителем сигарет в Украине, остановила производство табачной продукции на заводе "В.А.Т. - Прилуки" в Черниговской области.

Об этом сообщили по одному из местных телеканалов, передает "ЭП"

В сюжете говорится, что компания обратилась за помощью к местной власти. Генеральный директор "В.А.Т.-Прилуки" Артем Скрипка заявил, что принятые Верховной Радой поправки к законопроекту No1049 делают производство сигарет нерентабельным.

Эти поправки повышают обязательную наценку розничных продавцов и тем самым заставляют производителей повышать цены на продукцию, что может привести к уменьшению объемов реализации.

Как компания мы не можем производить продукцию, с которой не знаем что делать. Из-за этого мы остановили производство. Уже вторую неделю фабрика стоит, - сказал Скрипка.

Отметим, что табачная фабрика "В.А.Т.-Прилуки" является одним из трех крупнейших налогоплательщиков в Украине и заплатила в 2018 году 16,05 млрд грн налогов.

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